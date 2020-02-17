باكو، 17 فبراير، أذرتاج نظرت لجنة الانتخابات المركزية في شكاية في دائرة سومغايت الانتخابية الثانية رقم 42 في اجتماعها المنعقد اليوم. أفادت أذرتاج أنها قررت إحالة الشكاية إلى اللجنة الدائرية ذات الصلة للنظر فيها والتحقيق.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات تحيل شكاية في دائرة سومغايت الانتخابية الثانية رقم 42 إلى اللجنة الدائرية للنظر فيها

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