لجنة الانتخابات تحيل شكاوى في دائرتي شيروان وجويتشاي الانتخابية إلى الجنتين الدائريتين ذاتي الصلة
AzerTAg.az
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
باكو، 17 فبراير، أذرتاج
نظرت لجنة الانتخابات المركزية في شكاوى في دائرتي شيروان رقم 46 وجويتشاي رقم 88 الانتخابية في اجتماعها المنعقد اليوم.
أفادت أذرتاج أنها قررت إحالة الشكاوى إلى اللجنتين الدائريتين ذاتي الصلة للنظر فيها والتحقيق.
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