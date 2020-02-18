أذربيجان وجهة مفضلة لدى السياح الإيرانيين

طهران، 18 فبراير، أذرتاج

أذربيجان وجهة مفضلة للسياح الإيرانيين. يزور السياح الإيرانيون أذربيجان بحماس كبير ويرتاحون للغاية.

تفيد أذرتاج أن رئيس شركة السياحة "أزرجشت المالكي" العاملة في إيران محمد المالكي صرح بذلك في مقابلة مع مراسل الوكالة. وقال إنه تنظم الرحلات الجوية المستأجرة من تبريز إلى باكو وأن 150 شخصاً كل أسبوع يزورون أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الرحلات بالحافلات لنقل السياح. في الوقت الحاضر، يجري العمل على فتح طريق الحافلات من تبريز إلى غبالا. نريد أن نجعل هذا الطريق متاحاً للسياح حتى الصيف.

وأشار محمد المالكي إلى أن أذربيجان بلد مستقر ومزدهر. إن جمال باكو والمواقع التاريخية والمعالم الأثرية لها تأثير رائع على السياح. يعد بولفار باكو الساحلي وجهة شهيرة للسياح الإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن كرم الضيافة والتقاليد والدين المشتركة ذاتها تجذب اهتمام السياح.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طهران