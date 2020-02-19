  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    لجنة الانتخابات تحيل شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة إلى التحقيق

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    نظرت لجنة الانتخابات في اجتماعها المنعقد اليوم في شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة.

    أفادت أذرتاج أن اللجنة أحالت الشكاية إلى اللجنة الانتخابات الدائرية للتحقيق معها.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تحيل شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة إلى التحقيق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
    لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى مركزين تابعين لدائرة أغداش رقم 90
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥‎]
    لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى 3 مراكز تابعة لدائرة منكجوير رقم 47
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٥‎]
    لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى 5 مراكز تابعة لدائرة سوراخاني الأولى رقم 30
    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
    لجنة الانتخابات تحيل شكاوى في دائرتي شيروان وجويتشاي الانتخابية إلى الجنتين الدائريتين ذاتي الصلة
    لجنة الانتخابات تحيل شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة إلى التحقيق