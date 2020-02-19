باكو، 19 فبراير، أذرتاج نظرت لجنة الانتخابات في اجتماعها المنعقد اليوم في شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة. أفادت أذرتاج أن اللجنة أحالت الشكاية إلى اللجنة الانتخابات الدائرية للتحقيق معها.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات تحيل شكاية بشأن نتائج دائرة نظامي الثانية رقم 38 في كنجة إلى التحقيق

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