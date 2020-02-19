لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى 5 مراكز تابعة لدائرة سوراخاني الأولى رقم 30

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

نظرت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها المنعقد اليوم 19 فبراير في شكاية رفعتها سميرة رفع الله يفا المرشحة المتنافسة في دائرة سوراخاني الأولى رقم 30 إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة في 9 فبراير.

أفادت أذرتاج عن عضو اللجنة المركزية الهام محمدوف إن اللجنة حققت في الشكاية وكشفت عن بعض مخالفات قانونية واقترح بإلغاء نتائج الاقتراع لدى مراكز 1 و12 و14 و16 و18 للدائرة المذكورة واعتمدت اللجنة المركزية على الاقتراع بعد التصويت.