لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى 3 مراكز تابعة لدائرة منكجوير رقم 47
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
باكو، 19 فبراير، أذرتاج
نظرت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها المنعقد اليوم 19 فبراير في شكاية رفعها قربان علي يوسبوف وإبراهيم سلاموف المرشحان المتنافسان في دائرة منكجوير رقم 47 إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة في 9 فبراير.
أفادت أذرتاج عن عضو اللجنة المركزية بخشئيش عسكروف إن اللجنة حققت في الشكاية المدعومة ب3 مقاطع فيديو وكشفت عن بعض مخالفات قانونية واقترح بإلغاء نتائج الاقتراع لدى مراكز 9 و17 و21 للدائرة المذكورة واعتمدت اللجنة المركزية على الاقتراع بعد التصويت.
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