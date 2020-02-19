لجنة الانتخابات تلغي نتائج الاقتراع لدى مركزين تابعين لدائرة أغداش رقم 90
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
باكو، 19 فبراير، أذرتاج
نظرت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها المنعقد اليوم 19 فبراير في شكاية تطالب بإلغاء نتائج الاقتراع في مركزين تابعين لدائرة اغداش الانتخابية رقم 90.
أفادت أذرتاج عن عضو اللجنة المركزية قابل اوروجوف إن اللجنة حققت في الشكاية وكشفت عن بعض مخالفات قانونية واقترح بإلغاء نتائج الاقتراع لدى مركزين رقم 6 و7 للدائرة المذكورة واعتمدت اللجنة المركزية على الاقتراع بعد التصويت.
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