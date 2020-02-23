كازاخستان تحيي ذكرى ضحايا خمس إبادات جماعية في تاريخ البشرية

نورسلطان، 23 فبراير، أذرتاج

استضافت جامعة أوراسيا الوطنية في عاصمة كازاخستان مؤتمراً دولياً تحت عنوان "أبداً، مرة أخرى: أشارشيليك والهلوكوست وكمبوديا وخوجالي ورواندا" ، ومكرساً لإحياء الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي. شارك في الحدث الطلبة والأساتذة من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وبيلاروس والصين وتركمانستان وأوزبكستان.

نظمت المؤتمر سفارة أذربيجان في كازاخستان بدعم من الأكاديمية التركية الدولية وصندوق التراث والثقافة التركي الدولي وجامعة أوراسيا الوطنية.

وقال السفير الأذربيجاني لدى كازاخستان رشاد محمدوف في كلمته الملقاة في هذا الحدث إن الغرض الرئيسي من المؤتمر هو تعريف الجمهور بالعواقب الخطيرة للإبادة الجماعية ومحاولة منع مثل هذه الجرائم والدعوة إلى إقرار السلام.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الإبادة الجماعية في خوجالي وغيرها من المذابح الجماعية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية تسببت في أضرار جسيمة لقلوب الناس. لذلك، لتجنب مثل هذه الأحداث، نحتاج إلى معرفة تاريخنا وفي الوقت نفسه معرفة تاريخ الأشخاص المقربين منا. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التسامح والتعددية الثقافية في عهد النزاعات المسلحة في مختلف البلدان.

أعربت نائبة رئيس جامعة أوراسيا الوطنية أكبوتا يولداشبيكوفا عن امتنانها للسفارة الأذربيجانية على إحياء ذكرى المذبحة التي أودت بحياة ملايين الأشخاص في كازاخستان وآسيا الوسطى في الثلاثينيات من القرن الماضي نتيجة المجاعة وبشكل مقصود.

كما أعرب المشاركون الآخرون عن تقديرهم لإحياء ذكرى الإبادات الجماعية ومطالبة استعادة العدالة والدعوة إلى السلام.

بعد الكلمات، طرح الطلبة أسئلة حول الإبادة الجماعية في خوجالي والعلاقات الأذربيجانية الكازاخستانية.

أخيراً، قدم الموسيقيون الكازاخيون مقاطع فيديو الموسيقية التي ألفوها بعنوان "صاعقة فبراير" المكرسة للإبادة الجماعية في خوجالي.

إلاهة أحمدوفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

نورسلطان