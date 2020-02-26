باكو، 26 فبراير / شباط، أذرتاج أعلن موعد دخول فصل الربيع في أذربيجان عام 2020. قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج ان البلد سيستقبل فصل الربيع فلكيا في 20 مارس في الساعة 07:49 بتوقيت باكو. وفقا للحسابات الفلكية، يحل الاعتدال الربيعي على النصف الشمالي للكرة الأرضية 20 مارس لبدء فصل الربيع.

AZERTAG.AZ : اعلان موعد دخول فصل الربيع في أذربيجان

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