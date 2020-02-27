متحدث وكالة السياحة: لنا سيناريوهات بديلة بشأن فيروس كورونا

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال كنعان قولوزاده المتحدث باسم الوكالة الحكومية للسياحة إنه من السابق لأوانه القول بتأثير فيروس كورونا المنتشر في الصين على السياحة بالأرقام ولكننا نملك سيناريوهات بشأن الأزمة ونقوم بتغييرات في سياستنا التسويقية أساسا.

وأوضح قولوزاده في تصريح له لصحفيين أن العالم يشهد حاليا انخفاض مستوى الرحلات والجولات بسبب فيروس كورونا مفيدا أن الناس شرعوا في التجنب ليس من بلد أيا كان بل من زيارة منطقة مصابة بفيروس كورونا ولا شك في أن فيروس كورونا سيؤثر سلبيا في سوقنا ولكنه من الصعب القول بالتحديد ما هو مستوى هذا التأثير واكتشفت قبل فترة حالات إصابة في إيران وفي جورجيا الأمس وقد أخذنا كل هذا بعين الاعتبار ولنا سيناريوهات بديلة وكانت لنا خطة بصدد سوق الصين وسنوجه جهودنا إلى أسواق أخرى بعد انتشار الفيروس.

وأضاف أن الوكالة وجهت الشركات السياحية بتبنيه من ذهب إلى البلاد المصابة بفيروس كورونا وكذلك القادمين من مثل هذه البلاد.