وكالة السياحة: قد يؤثر فيروس كورونا على تنمية السياحة الداخلية

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال كنعان قولوزاده إن فيروس كورونا قد يؤثر إيجابيا على تنمية السياحة الداخلية عبر العالم لان الناس يتجنبون من الخروج من بلادهم في العالم بسبب هذا الفيروس.

وأوضح قولوزاده في تصريح له لصحفيين أن توقعات بشأن زيادة عدد السياح الذين يفدون إلى أذربيجان هذا العام قد تبلغ الأرقام المنشودة مفيدا أننا كنا نتوقع لهذا العام أن يزيد عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان بنسبة 10 في المائة ولكننا نعدل حاليا هذا الرقم وتعديل هذا الرقم ليس مرهونا علينا فقط بل يتوقف على الأوضاع العالمية وقرارات تتخذ على مستوى إقليمي ووطني.

وزاد أن أزمة فيروس كورونا غير متوقف على قرارات تصدر على المستويات الحكومية بل هي أزمة عالمية عامة ونفسانية حيث أن الذعر النفساني المسيطر على العالم حاليا يجعل الناس يؤجلون رحلاتهم وسفراتهم وذلك يشمل على كل العالم فلذلك سوف نعلم أرقاما محددا في الختام.