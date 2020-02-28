بدء فعاليات اجتماع تشاوري جمهوري "إمكانات وجهات أذربيجان الثقافية" في باكو

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

بدأت فعاليات اجتماع تشاوري جمهوري باسم "إمكانات وجهات أذربيجان الثقافية" لدى مركز الموقام الدولي في 28 فبراير اليوم.

ويشارك في الاجتماع المنظم من قبل وزارة الثقافة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والصناعة المحلية وكذلك عدد من المؤسسات الثقافية بما فيه رؤاس المراكز والأندية الثقافية.

وخطب في الاجتماع وزير الثقافة ابولفس قرايف رئيس أمانة التنمية الميدانية للوجهات الثقافية للمجلس الأوروبي مدير المعهد الأوروبي للوجهات الثقافية ستيفانو دومينيو وغيرهما.

يذكر أن أذربيجان تشارك في مشروع الوجهات الثقافية للمجلس الأوروبي منذ 2011م خاصة في 5 وجهات وهي طريق النبيذ منذ عام 2011م ووجهة أوروبا للتراث اليهودي وآثار الفنون الجميلة على الصخور القديمة منذ عام 2015م والوجهة الحرارية لرابطة المدن الحرارية التاريخية الأوروبية منذ 2016م ووجهة "أشجار الزيتون" الثقافية الدولية منذ عام 2019م.