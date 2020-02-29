كوبانيشبيك تابالدييف المدير العام لوكالة كابار القيرغيزية للأنباء -أيها الزملاء والأصدقاء الكرام وعزيزي أصلان أصلانوف، أرحب بكم من بيشكيك. أهنئكم من صميم القلب بمناسبة مرور مائة عام من تأسيس أذرتاج، نيابة عن وكالة كابار وأصالة عن نفسي. اكتسبت أذرتاج خبرة كبيرة خلال أكثر من مائة عام. إنها مصدر موثوق للمعلومات حول أذربيجان للجميع، وقد اكتسبت سمعة واحترام كبيرين في جميع أنحاء العالم. إن رئاستها الأخيرة لمنظمة كبيرة مثل أوانا على مدى السنوات الثلاث الماضية هي تصديق بلا شك على ذلك. تعرف أذرتاج جيدا بنفوذها في رابطة الدول المستقلة وفي المجلس الإعلامي للدول الأعضاء في الرابطة والذي تنضم إليه وكالاتنا. نستعز بصداقتنا. أنا متأكد من أن أذرتاج ستواصل عملها بنجاح وستحقق نتائج جيدة. لا يمكن أن يكون الأمر بشكل آخر تحت رئاسة أصلان أصلانوف المحترم. ليمثل هذا اليوبيل المئوي بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الوكالة لصالح أذربيجان كلها. عزيزي أصلان أصلانوف، أتمنى لك ولمنسوبي أذرتاج صحة جيدة والتقدم والازدهار لوكالتكم ولأذربيجان بأجمعها.