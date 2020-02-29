النائب الأول للمدير العام لوكالة الأنباء الروسية تاس ميخائيل غوسمان

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

الذكرى الـ100 لتأسيس وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج حدث مهم خاص بالنسبة لساحة الإعلام كلها. وساحة الإعلام العالمية هي التي اتحدت أنا عنها لأن أذرتاج بوجهها وكالة الأنباء الأذربيجانية الرائدة تحتل مكانتها الثابتة والمتينة والنافذة منذ الفترة البعيدة واحتلالا رئيسا بين وكالات الأنباء العالمية الرائدة. ويصدق على ذلك تنظيم مؤتمر وكالات الأنباء العالمية في أذربيجان بتنظيم أذرتاج. ورئيس أذرتاج أصلان أصلانوف هو الذي رأس مجلس وكالات الأنباء العالمية. كما رأست أذرتاج بقيادة رئيس مجلس إدارتها على منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أيضا. وكل ذلك يدل على كسب أذرتاج نفوذا كبيرا عبر العالم وتمتعها باحترام زملائها. ويسرني أن أهنئ شخصيا صديقي الكبير أصلان أصلانوف وأود أن اتحدت خصيصا عن أسرة أذرتاج التي يرأسها هو اليوم لان عمل المعلومات وعمل وكالة الأنباء هو عمل فريق وهنا كل مسؤول عن مجاله وقبطان سفينة المعلومات هذه أصلان أصلانوف ويقود الوكالة بثقة بين ظروف المعلومات مختلفة الأنواع التي تهز العالم حينا لآخر. وأتمنى أصدقائي في أذرتاج إنجازات جديدة ومشاريع جديدة وأعمال جميلة وثمة إنجازات كثيرة لأذرتاج اليوم قابلة للاعتزاز والافتخار لان موظفيها يعملون في البلد الجميل ولهم مواضيع كثيرة أن يكتبوا عنه. كما لهم إنجازات عديدة تسمح لهم بالتحدث بثقة وبما يليق عنها. وأهنئكم جميعا زملائي الأعزاء