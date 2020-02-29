سيرغي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء تاس الروسية

أود أن أنقل تحياتي إلى أخي أصلان أصلانوف الذي يدير وكالة

في السنوات الأخيرة بمهارة وببراعة وحنكة والوكالة التي تنشر بمصداقيةٍ الحقائق عن أذربيجان في جميع أنحاء العالم

.

ونحن شريكان استراتيجيان عظيمان مع أذرتاج . أنا ممتن جدًا ل أذرتاج وأصلان أصلانوف رئيس هيأة إدارتها

على دعمه الودي دائمًا لنا في إطار مشاركتنا في المجلس الإعلامي لرابطة الدول المستقلة، حيث تجد جميع المشاريع التي نقدمها دائمًا دعماً رائعًا وواسعًا من

أعتقد أنه من أجل وصف العلاقة بين

تاس

أذرتاج يمكننا استخدام اسم مشروعنا الرئيسي الأخير الذي نظمناه في نهاية شهر يناير في مركز حيدر علييف في باكو. افتتحنا معرض صور كبير بعنوان "

تحبهم باكو وموسكو". يميز اسم المشروع علاقتنا المتبادلة مع

أذرتاج كثيرًا . يحبون أذرتاج في موسكو ويحبون تاس في باكو. لتستمر هكذا دائما