سيرغي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء تاس الروسية
AzerTAg.az
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٣٠]
أهنئ بحرارة، وكالة أذرتاج التي نعتبرها أخا لنا، ولا أتجنب من هذه الكلمة، بمناسبة هذا اليوبيل العظيم أي ذكرى مرور 100 سنة من تأسيسها. على الرغم من أن تاس احتفلت بمرور 115 عامًا من تأسيسها، وأكبر سناً لكن 100 سنة هي تاريخ مهم للغاية لأية منظمة. بالتأكيد، هذا تاريخ مهم لوكالة أنباء أذربيجان. لأن المهم لاي مصدر انباء هو، أولاً وقبل كل شيء، سمعته. و أذرتاج تتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة و تواجدها لمدة 100 عام في سوق المعلومات الصعبة يثبت ذلك بشكل جيد.
أود أن أنقل تحياتي إلى أخي أصلان أصلانوف الذي يدير وكالة أذرتاج في السنوات الأخيرة بمهارة وببراعة وحنكة والوكالة التي تنشر بمصداقيةٍ الحقائق عن أذربيجان في جميع أنحاء العالم. ونحن شريكان استراتيجيان عظيمان مع أذرتاج. أنا ممتن جدًا لأذرتاج وأصلان أصلانوف رئيس هيأة إدارتها على دعمه الودي دائمًا لنا في إطار مشاركتنا في المجلس الإعلامي لرابطة الدول المستقلة، حيث تجد جميع المشاريع التي نقدمها دائمًا دعماً رائعًا وواسعًا من أذرتاج. أعتقد أنه من أجل وصف العلاقة بين تاس وأذرتاج يمكننا استخدام اسم مشروعنا الرئيسي الأخير الذي نظمناه في نهاية شهر يناير في مركز حيدر علييف في باكو. افتتحنا معرض صور كبير بعنوان " تحبهم باكو وموسكو". يميز اسم المشروع علاقتنا المتبادلة مع أذرتاج كثيرًا . يحبون أذرتاج في موسكو ويحبون تاس في باكو. لتستمر هكذا دائما.
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