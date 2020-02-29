دميتري زوك المدير العام لمجموعة الشركات الصحفية "بلاروسيا - بلاروسيا اليوم"

- زملائي الأعزاء، عزيزي السيد أصلانوف، يسعدني أن أهنئكم وأصدقاءنا القدامى بمناسبة يوبيل وكالتكم الرائعة. بفضل معلوماتكم، نحصل على الكثير من الأخبار الجديدة عن بلدكم الجميل - أذربيجان. أود أن يكون نموكم أكثر ديناميكياً ورائعاً. اتخذت أذرتاج خطوات كبيرة إلى الأمام في الساحة الدولية في السنوات الأخيرة. أصبحت وكالتكم عضواً مهماً وكاملاً في التحالفات والمنظمات الإعلامية الدولية. اليوم أنتم بمثابة جسر المعلومات بين المناطق. أتمنى لكم دائماً أن تكونوا عصرياً وشجاعاً كما هو الآن وأتمنى إنجازات جديدة في عملكم الشاق وأتمنى أن تكون أخباركم طيبة تماماً كل يوم، كما نريدها نحن العاملين في مجال المعلومات.