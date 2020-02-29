المديرة العامة لوكالة بلتا البلاروسية للأنباء إيرينا أكولوفيتش

أذرتاج، أبارك الذكرى السنوية الـ100. زملائي المحترمون اسمحوا لي أن أهنئكم جميعا بمناسبة هذا العيد. وعندما وراءك تجربة المائة عام تعي بمسؤولية عن كل كلمة وكل رقم وكل واقع وعيا دقيقا. وقد تحولت أذرتاج خلال مدة تاريخها المئوية إلى وكالة تحظى بثقة فيها داخل البلد وخارجه على حد سواء. كما أن الحوار المستند إلى الثقة في جميع المستويات ميزة رئيسة تميز العلاقات البلاروسية الأذربيجانية وذلك أصبح ممكنا بفضل زعيمينا الريسين الكساندر لوكاشينكو والهام علييف. ومئات من المعلومات والأنباء والصور والأخبار المصورة ومشاريع ممتعة للوسائط المتعددة – ويدور الحديث عن حاضر أذرتاج. وقد وقعتم عشرات من الاتفاقيات للتعاون مع شركائكم وبلتا في صفوفها. ونهنئكم عن صميم القلب بمناسبة اليوبيل متمنينا لكم أنباء طيبة فقط على شريط أخباركم تعكس عن ازدهار العالم وبلدكم المحبوب.