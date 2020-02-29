لوي نجوين دوك المدير العام لوكالة أنباء فيتنام (VNA)

أهنئ

بمناسبة اليوبيل المئوي. رافقت عملية تنمية وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (

التي دامت مائة عام تاريخ جمهورية أذربيجان على الدوام. اليوم، أثبتت

نفسها باعتبارها كوكالة الأنباء الحكومية المؤثرة والمهمة في المنطقة وفي العالم على حد سواء