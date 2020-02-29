لوي نجوين دوك المدير العام لوكالة أنباء فيتنام (VNA)
AzerTAg.az
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:١٦]
أهنئ أذرتاج بمناسبة اليوبيل المئوي. رافقت عملية تنمية وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج) التي دامت مائة عام تاريخ جمهورية أذربيجان على الدوام. اليوم، أثبتت أذرتاج نفسها باعتبارها كوكالة الأنباء الحكومية المؤثرة والمهمة في المنطقة وفي العالم على حد سواء.
خلال الفترة 2016-2019، بذلت أذربيجان التي عملت بنجاح كرئيس منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(OANA) ، جهوداً كبيرة لتطوير اوانا كمنظمة إعلامية إقليمية موحدة ومحترفة.
بالإضافة إلى كونها عضواً مسؤولاً في المنتديات الإعلامية متعددة الأطراف، أقامت أذرتاج علاقات ثنائية مع وكالات الأنباء في 50 دولة أيضاً.
تواصل وكالة أنباء فيتنام وأذرتاج عقب توقيعهما على اتفاقية التعاون في 3 أكتوبر 2014 تبادل المعلومات حول الأنشطة السياسية والدبلوماسية الهامة لكل منهما والإنجازات المهمة في المجال الاجتماعي الاقتصادي، بما في ذلك ثقافة وتقاليد البلدين والأخبار الرسمية حول إمكانات التعاون بين البلدين.
نقدر جودة أخبار أذرتاج التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات وتوزع على نطاق واسع على مختلف المنصات الحديثة. ساهم تبادل المعلومات بين الوكالتين الإخباريتين في تنمية الصداقة التقليدية بين فيتنام وأذربيجان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٣٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٢٨]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٢٧]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٢٦]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٩]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٥]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك