آندري فولينتر المدير العام لوكالة أنباء مولدبرس المولدوفية

أعزائي منسوبي وكالة أذرتاج، الزملاء والشركاء! لقد مررتم بمرحلة استغرقت مائة عام، مليئة بالتاريخ المجيد والغني، والأحداث الحية التي لا تنسى. ترتبط أنشطة ومصير وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية التي تغطي فترة مهمة من التاريخ ارتباطًا وثيقًا بتاريخ أذربيجان. أذرتاج واحدة من وكالات الأنباء الرائدة على صعيد ما بعد السوفييتي. وهي مصدر موثوق ومتنوع للمعلومات في الوقت الحالي حول الأحداث في أذربيجان والعالم. والحقيقة هي ان الوكالة لا تتوقف عند هذا الحد، وتطبق باستمرار تقنيات جديدة، وتقدم خدمات المعلومات الحديثة. تتمتع وكالتك باحترام وثقة مستحقين بين العديد من الشركاء الأجانب، إلى جانب الذين تنفّذ معهم بنجاح العديد من المشاريع الإعلامية. أنا متأكد من أن الخبرة الواسعة وأعلى مستوى من الحنكة والاحتراف لفريق اذرتاج ستستمر في خدمة الاعلام، بالإضافة إلى التطور والتحسن لمصلحة دولتك. بالنيابة عن وكالة مولدبرس وأنا شخصياً، أهنئكم من صميم القلب بمناسبة هذا التأريخ المهم، الذكرى المئوية لإنشاء وكالة أذرتاج. أتمنى للفريق بأكمله الصحة الجيدة والازدهار والنجاح والإنجازات العظيمة في القرن الجديد