آموتز إيال المدير العام لوكالة تازبيت الإسرائيلية
AzerTAg.az
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٠٦]
انا متواجد حاليا في القسم القديم لمدينة القدس التي تعتبر احدى اقدم واقدس الأماكن في العالم. هذا المكان نقدس للمسيحيين والمسلمين واليهود على السواء ويعرف كيف ربط الماضي بالحاضر. أتمنى لكم من هنا مواصلة الاستفادة المفيدة والدراسة من تجربتكم المئوية ونقلها الى القرن التالي. اثق في مواصلة تطوير تعاوننا وسيساهم في المزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بين بين الشعبين الاذربيجاني والإسرائيلي.
تهانيَّ لكم من القدس. مازيل توف
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