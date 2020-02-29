شينول كازانجي المدير العام لوكالة الأناضول السيد اصلان اصلانوف

يتواصل تعزيز التعاون الدولي بين وكالتي الاناضول واذرتاج - وكالتي الانباء الوطنيتين لتركيا وأذربيجان الدولتين لأمة واحدة – في المستوى الثنائي وفي اطار المنظمات الدولية.

ان وكالة اذرتاج هي وكالة الانباء التي أجابت بشكل فوري ومفصل على نداءاتنا بناء على المبادئ الصحفية العالمية الى المجتمع الإعلامي والصحفي الدولي للاحتجاج على احداث تعرض مكاتب وكالة الاناضول للمداهمات وجرح مراسليها اثناء قيامهم بعملهم الصحفي في العالم. لذلك أعرب عن شكري الجزيل لكم وزملائي الأعزاء وجميع منسوبي اذرتاج على دعمهم لوكالة الاناضول في لحظاتها الصعبة.

كنموذج للأخوة التاريخية بين أذربيجان وتركيا أريد إحياء ذكرى المحامي والسياسي والصحفي احمد اغا اوغلو الذي كان رئيس هيأة إدارة وكالة الأناضول عام 1925 في ذكرى وفاته الـ81 والذي كان بجوارنا في سنوات حرب النجاة وناضل جنبا الى جنب مع مصطفى كمال اتاتورك لنقل صوتنا الى العالم.

أذرتاج اهم مصدر للمعلومات في أذربيجان والى جانب ذلك، عززت تأثيرها ورؤيتها في الاعلام الدولي من خلال المؤتمرات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية التي رأست المؤتمر الدولي لوكالات الانباء ومنظمة أوانا بنجاح في السنوات الأخيرة.

اثق في استمرار هذه الإنجازات والنجاحات لاذرتاج. أهنئكم ومنسوبي وكالة أذرتاج باحر تبريكاتي وتمنياتي بمناسبة اليوبيل المئوي وأتمنى لكم استمرار النجاحات.