عبد سعيد كوجيموف المدير العام لوكالة انباء أوزبكستان الوطنية

أصدقائنا الأذربيجانيين المحترمين، زملائي الأعزاء. قبل كل شيء اسمحوا لي، نيابة عن أصدقائكم وزملائكم العديدين في أوزبكستان، عن وكالة انباء أوزبكستان الوطنية بأن أهنئكم بمناسبة هذا التاريخ المجيد الذكرى المئوية. الذكرى المئوية هي تاريخ مشهود ومشرف يحلمها الكثيرون. والأهم من ذلك، أنتم في هذا العصر في طليعة وكالات الأنباء لدول الدول المستقلة. وكالتكم مصدر رئيسي وأكثر موثوقية للمعلومات الرسمية للدولة لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. هذه ثقة عالية جدًا أبدتها لكم دولة وحكومة وشعب أذربيجان. تأسست وكالة الأنباء الحكومية اذرتاج في 1 مارس 1920 ، في اليوم الأول من فصل الربيع - بداية تجديد الطبيعة. في الآونة الأخيرة ، وقع حدث مهم في عاصمة بلدك باكو - أصبحت أوزبكستان عضوًا في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية. يتم أيضًا تحديث العلاقات بين وكالتينا وتعزيزها. الصداقة بين الشعبين الأوزبكي والأذربيجاني ، كما تعلمون ، لها جذور عميقة للغاية. في كلمته في قمة التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في باكو أشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى أن "المشاركة في المجلس التركي تلبي بالكامل المصالح الأساسية لشعبنا. ودخول أوزبكستان إلى المنظمة هو انعكاس للعمليات التاريخية الطبيعية. اليوم ، وصلت ليست فقط علاقاتنا الثقافية والروحية فحسب بل العلاقات التجارية بيننا إلى مستوى جديد. يتزايد عدد الرحلات السياحية بدون تأشيرة، تزداد روابط الأخوة بين شعوبنا ". زملائنا الأعزاء نحسدكم. وأنا أقول هذا بإخلاص شديد، لأن لديكم روابط قوية مع العديد من وكالات الأنباء الأجنبية. وكالتكم عضو في عدد من المنظمات الدولية. اذرتاج هي أحد مؤسسي رابطة الوكالات (ANIA) في البلدان الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة، ورابطة وكالات الأنباء في البلدان الناطقة بالتركية (TCA)، ورابطة وكالات الأنباء الوطنية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (PANNA). كل هذا ، بطبيعة الحال ، يضع مسؤولية كبيرة ، ولكنه يعطي أيضًا فرصة واسعة لمواكبة جميع الأحداث التي تحدث في العالم. لاذرتاج مكاتب ومراسلون في العديد من البلدان: في الولايات المتحدة الأمريكية ، إنجلترا ، فرنسا ، ألمانيا ، النمسا ، لاتفيا ، المجر ، روسيا ، أوكرانيا ، مصر ، تركيا ، جورجيا ، إيران ، كازاخستان ، أوزبكستان ، رومانيا ، إسبانيا ، إيطاليا ، السويد ، الصين ، اليابان. لقد قطعت الوكالة شوطا طويلا ، متقدمة بفارق كبير عن وكالات الأنباء الأخرى. ولديكم كثير لنتعلمه من سنوات خبرتك العديدة. عزيزي أصلان أحمد أوغلو ، لديك حياة يحسد عليه. تعمل في الصحافة منذ أكثر من 30 عامًا ، ومنذ 18 عامًا تقود وكالة أنباء أذربيجان الحكومية بنجاح. ندرك جيدًا كتبك مثل: حيدر علييف و أذرتاج، و "أذرتاج - 90". نتوقع منك كتابًا آخر ، "أذرتاج 100" ، مخصصًا للذكرى المئوية لوكالة أنباء أذربيجان. أصدقائي الأعزاء ، أيها الزملاء الأعزاء ، اسمحوا لي مرة أخرى بالنيابة عن فريق وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية بأن أهنئكم وجميع منسوبي وكالة أذرتاج بمناسبة مرور مائة عام ونتمنى لكك التوفيق والنجاح في أنشطتكم الشاقة والشريفة.