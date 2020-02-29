سيدعلي صديق مدير وكالة انباء "خوفار" الطاجكستانية

عزيزي أصلان أحمد أوغلو! أهنئكم وجميع منسوبي الوكالة من صميم القلم بمناسبة الذكرى المئوية لأذرتاج! 100 عام هو رقم محترم ومجيد وتاريخي. خلال هذه السنوات، قطع فريق اذرتاج شوطًا طويلًا ، واكتسب حياة هائلة وخبرة مهنية ، وكذلك نفوذا مستحقا لها بين وكالات الأنباء في العالم. يسعدنا للغاية أنه على مر السنين شهدت السنوات المنصرمة نموا في العلاقات الاخوية والعملية والتعاون بين وكالة الأنباء الوطنية في طاجيكستان "خوفار" وأذرتاج، التي هي مبنية بدورها على علاقات ودية بين بلداننا وشعبينا. تتعاون وكالتانا في إطار المجلس الاعلامي لكومنولث الدول المستقلة. كما تتذكر، خلال الزيارة الرسمية لرئيس بلادنا إمام علي رحمن إلى باكو في عام 2018 ، التي كنا شهودًا مباشرين لها ، صرح رئيس دولتكم إلهام علييف بأن العلاقات بين دولتينا المستقلتين اللتين تتطور بنجاح اليوم قد أسسها الرئيسان إمام علي رحمن وحيدر علييف. إن تقاليد الصداقة والأخوة والدعم المتبادل المنفعة بين بلدينا وشعبينا اليوم تتواصل وتتقوي وتكتسب أشكالاً جديدة. في هذا اليوم ، أتمنى لكم ولجميع منسوبي وكالتكم موفور الصحة ودوام النجاح والمزاج الربيعي، وتحقيق خطط جريئة جديدة وبداية مشرقة، وكذلك، أخبار جيدة في عملك اليومي.