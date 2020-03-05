مشغلو الرحلات السياحية الروس يتوقعون زيادة كبيرة في المبيعات السياحية إلى أذربيجان

موسكو، 5 مارس، أذرتاج

حسب رأي خبراء رابطة مشغلي الرحلات السياحية الروس (RTA)، تحظى بلدان جنوب القوقاز بشعبية متزايدة بين عملاء شركات السياحة.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المدير التنفيذي لشركة "دلفين" سيرجي روماشكين أن موقف أذربيجان بين منظمي الرحلات السياحية الروس اليوم أقوى بكثير من أرمينيا. وقال ألكساندر تسانديكيدي، مندوب شركة "موزينديس تراويل :"لا تزال أرمينيا لم تتمكن من التقدم المتأني جيداً والأكثر نشاطاً في السوق الروسية، وأذربيجان قادرة على القيام بذلك". أكد ألكساندر تسانديكيدي أيضًا: "تظهر أذربيجان زيادة كبيرة في تدفق السياح. ديناميكيات النمو في هذا البلد أعلى منها في أرمينيا". وفقاً للخبير، يتم ترويج أذربيجان بنشاط في سوق السياحة الروسية. على الرغم من أن ميزانية الدولة في هذا المجال لا تزال غير كبيرة جدا، إلا أن النهج صحيح.

جاء في موقع رابطة مشغلي الرحلات السياحية الروس أنه في عام 2018 تم تأسيس وكالة السياحة الحكومية في أذربيجان. تم تأسيس جمعية الفنادق مؤخراً. تم تطبيق نظام الشهادة في رابطة المرشدين. في مايو من هذا العام، قد يتم إطلاق نظام التصنيف الوطني للفنادق في أذربيجان. سيسمح هذا النظام بتقديم الخدمات ذات الصلة إلى المستوى العالمي.

يتم تطوير المنتجات السياحية المختلفة بنشاط في البلاد. في الجبال، على سبيل المثال، يتم تنظيم مسارات المشاة و هناك العديد من الأحداث الكبيرة في البلاد، بما في ذلك مهرجان JARA للموسيقى على المستوى العالمي. تستضيف أذربيجان هذا العام مباريات يورو 2020 وسباقF-1 الجائزة الكبرى لأذربيجان.

قال ألكساندر تسانديكيدي: "إن كل هذا يدل على إيلاء الاهتمام الكبير للغاية للسياحة في البلاد. بالطبع ، نحن نعمل بنشاط في هذه السوق. يعمل مكتبنا السياحي في أذربيجان منذ العام الماضي. تم افتتاح الهوتيلينBomo في باكو في يناير من هذا العام. قد لا تكون هذه الفنادق هي آخر الفنادق في سلسلة فنادق Mouzenidis Group في أذربيجان. لأول مرة ، قمنا بحملة حجز مسبق للفنادق على الشواطئ في أذربيجان".

لدى شركة TUI آمال كبيرة لأذربيجان وتتوقع أن يرتفع الطلب. وقال المكتب الصحفي لمشغل الرحلة: "سنشجع هذا الاتجاه، بما في ذلك الندوات والندوات عبر الإنترنت. سيتم تضمين الجولات إلى أذربيجان في نظام حجز الباقات الديناميكية وستوسع قائمة الفنادق".

تتوقع شركة ANEX Tour أيضاً زيادة عدد الرحلات إلى أذربيجان. وأفاد المكتب الصحفي للشركة: "في العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 35 % في هذا المجال. يعمل نظام الحجز على ما يرام. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه السنة ستكون زيادة".

قيل في الشركة إنه هناك كل الشروط اللازمة لزيادة عدد السياح من روسيا إلى أذربيجان كل عام. تجذب السياح الألوان الشرقية والمأكولات اللذيذة والهندسة المعمارية والضيافة والمعالم الساحلية الصيفية. تتطور السياحة الطبية أيضاً في البلاد، ويمكن للسائحين الاستمتاع بفرصة فريدة لعلاج النفط. تعد البيئة اللغوية في أذربيجان ميزة أيضاً، حيث أن معظم السكان يتحدثون الروسية.

وقال المتحدث باسم شركة AnEX Tour: "مجموعة عروضنا لا تشمل فقط باقات الإقامة في الفنادق ولكن تشمل جولات كاملة، وهناك طلب كبير على هذه الجولات."

وفقاً للخبراء، من المتوقع أن ترتفع مبيعات الجولات السياحية بشكل كبير هذا العام على سبيل المثال، يثق سيرجي روماشكين بأن: "أسعار الحجز الصيفية لأذربيجان أعلى من العام الماضي. في الوقت الحاضر، هذه الزيادة في حدود 10 %. لكن من المتوقع أن تزيد المبيعات قريباً. "

عند الحديث عن آفاق السياحة في هذا المجال، يؤكد الخبراء أن التوقعات كانت جيدة للغاية، لكنهم أشاروا أيضاً إلى ارتفاع معدلات الرحلات المنتظمة وتكلفة النقل في جميع أنحاء البلاد أدى إلى تباطؤ المبيعات بالجملة للجولات.