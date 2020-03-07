نجاح جديد لفيلم "تشولتشو" في الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 7 مارس، أذرتاج

بقرار من لجنة مؤلفة من خبراء السينما الدوليين في مهرجان Mindfield Film Festival – Albuquerque في الولايات المتحدة الامريكية، تم منح الجائزتين للفئتين: أفضل فيلم روائي (“Best narratıve feature”) وأفضل مخرج (Best dırector) لفيلم "تشولتشو" (رجل البراري) للمخرج شامل علييف.

تفيد أذرتاج أن فيلم " تشولتشو" للمخرج شامل علييف أنتج في عام 2012 في استوديو "أذربيجان فيلم" بطلب من وزارة الثقافة. حصل الفيلم على أكثر من 30 جائزة مختلفة من خلال المشاركة في 64 مهرجاناً سينمائياً دولياً تغطي 5 قارات.

عموماً حصل فيلم "تشولتشو" عدة مرات على الجائزة في فئات "أفضل فيلم روائي" و"أفضل عمل الإخراج" و"أفضل سيناريو" و"أفضل ممثلة" و"للأبحاث الإبداعية"، بالإضافة إلى شهادات وجوائز خاصة من لجنة التحكيم وكما حصل على جائزة "هوماي" الوطنية.

كاتب سيناريو الفيلم ودادي حسنوف والمصور رفيق غولييف والرسامان رفيق نصيروف وإبراهيم أمينوف والمنتج مشفق حتموف. ومثل الأدوار في الفيلم ودادي حسنوف وبهروز واقف أوغلو وجاويدان محمدوف والآخرون.