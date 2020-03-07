نائب رئيس المجلس الفيدرالي الألماني: ما حدث في خوجالي مأساة للبشرية

برلين، 7 مارس، وقار سيدوف، أذرتاج

ما حدث في خوجالي مأساة للبشرية.

أعرب نائب رئيس المجلس الفيدرالي (البوندستاغ) الألماني توماس أوبرمان عن هذا الرأي في ندوة "الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز: وجهات النظر للتعاون الألماني الأذربيجاني "المنعقدة في برلين.

قال توماس أوبرمان إنه يجب التحقيق في حل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية وأن ألمانيا مستعدة لمساهمة هذه العملية. وقال أيضاً إن أذربيجان تقع في موقع جيوسياسي معقد وأنه في مصلحة ألمانيا أن يضمن الأمن الإقليمي فيها.

في معرض وصفه للعلاقات الأذربيجانية الألمانية، قال توماس أوبيرمان إن هذه العلاقات لها تاريخ من 200 عام وهناك العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين على مستوى عالٍ وفرص لمزيد من التعميق. أعرب نائب رئيس البوندستاغ عن تقديره البالغ للتعددية الثقافية والتسامح الديني في أذربيجان ووصف بلادنا بأنها قدوة للبلدان الأخرى.