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    ثقافة


    وكالة السياحة: سنشهد تأثيرات سلبية في عدد السياح إلى أذربيجان في مارس وابريل

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    قال كنعان قاسموف إن زيادة في عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان لوحظت إلى نهاية فبراير الماضي وسنشهد تأثيرات سلبية في شهري مارس وابريل على الأرجح.

    أوضح قاسموف رئيس جهاز الوكالة الحكومية للسياحة في حفل عرض حملة السياحة الداخلية اليوم أن مقترحات معينة ستعرض على الدولة بعد استكمال تجارب البلاد العالمية بشأن الأوضاع الراهنة وممارسة حسابات مدققة مفيدا أن الدولة هي الأخرى تسيطر على هذه العملية ونعمل على آليات دعم نهائية ومن الممكن أن تشمل على الاعفاء عن الضرائب ومسائل تقديم اعانات.

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