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    ثقافة


    مكتب السياحة: فرصة سانحة لتجاوز صعوبات قادمة معا

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    قال فلوريان زنغستشميد إن خطر فيروس كورونا مس السياحة العالمية وذلك حالة تثير الأسف.

    أوضح زنغستشميد المدير التنفيذي العام لمكتب السياحة الأذربيجاني في حفل عرض حملة السياحة الداخلية اليوم أن وكالة السياحة الحكومية ومكتب السياحة الأذربيجاني وضعت نصب أعينهما أهداف في الوقت الحاضر:

    "الهدف الأول هو تجاوز هذه الأوضاع الصعبة معا والوقوف إلى جانب الشركاء والهدف الثاني هو تجاوز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتولدة من هذه الأوضاع بأقل خسائر والهدف الثالث هو السعي إلى أن تصبح أذربيجان من جديد احدى الأماكن الرئيسية التي سوف يرغب الناس في زيارتها عند استتباب الأوضاع وفي الوقت الحاضر ثمة فرصة سانحة لتجاوز صعوبات قادمة معا."

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