السياحة في كازاخستان تتضرر بسبب فيروس كورونا

نور سلطان، 11 مارس، إلاهه أحمدوفا، أذرتاج

قام ممثلو سوق السياحة الكازاخستانية بتقييم الخسائر المحتملة للفيروس التاجي (كورونا) في العالم.

أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أنه وفقاً لمؤسسة “Turistik Kamkor” ، هناك من يؤجل سفره أو يوقف بيع التذاكر بسبب تفشي الفيروس الخطير.

تم إلغاء الرحلات السياحية من كازاخستان بشكل رئيسي إلى البلدان الأولى في فئة الحجر الصحي: الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركات السياحة مسارات بديلة مثل سريلانكا وجزر المالديف وجمهورية الدومينيك.

لا يزال السكان المحليون يفضلون وجهات أقل خطورة مثل جنوب شرق أوروبا (الجبل الأسود وبلغاريا) للاسترخاء. أما في جنوب شرق آسيا فقد اتخذ الكازاخستانيون موقفاً للترقب. والذين اشتروا تذاكر السفر إلى هذه البلدان منذ فترة طويلة يحاولون إعادتها أو تأجيل السفر.

إلى جانب الحظر الرسمي على الرحلات الجوية في العديد من الاتجاهات، فقد انخفض عدد الراغبين في السفر أيضاً.