  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    السياحة في كازاخستان تتضرر بسبب فيروس كورونا

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    نور سلطان، 11 مارس، إلاهه أحمدوفا، أذرتاج

    قام ممثلو سوق السياحة الكازاخستانية بتقييم الخسائر المحتملة للفيروس التاجي (كورونا) في العالم.

    أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أنه وفقاً لمؤسسة “Turistik Kamkor” ، هناك من يؤجل سفره أو يوقف بيع التذاكر بسبب تفشي الفيروس الخطير.

    تم إلغاء الرحلات السياحية من كازاخستان بشكل رئيسي إلى البلدان الأولى في فئة الحجر الصحي: الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركات السياحة مسارات بديلة مثل سريلانكا وجزر المالديف وجمهورية الدومينيك.

    لا يزال السكان المحليون يفضلون وجهات أقل خطورة مثل جنوب شرق أوروبا (الجبل الأسود وبلغاريا) للاسترخاء. أما في جنوب شرق آسيا فقد اتخذ الكازاخستانيون موقفاً للترقب. والذين اشتروا تذاكر السفر إلى هذه البلدان منذ فترة طويلة يحاولون إعادتها أو تأجيل السفر.

    إلى جانب الحظر الرسمي على الرحلات الجوية في العديد من الاتجاهات، فقد انخفض عدد الراغبين في السفر أيضاً.

    AZERTAG.AZ :السياحة في كازاخستان تتضرر بسبب فيروس كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
    مكتب السياحة: لا حاجة إلى قلق بالأوضاع المتكونة بل الاستفادة منها
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
    مكتب السياحة: فرصة سانحة لتجاوز صعوبات قادمة معا
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
    وكالة السياحة: سنشهد تأثيرات سلبية في عدد السياح إلى أذربيجان في مارس وابريل
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:١٧]
    مشغلو الرحلات السياحية الروس يتوقعون زيادة كبيرة في المبيعات السياحية إلى أذربيجان
    السياحة في كازاخستان تتضرر بسبب فيروس كورونا