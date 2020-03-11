مكتب السياحة: لا حاجة إلى قلق بالأوضاع المتكونة بل الاستفادة منها

باكو، 11 مارس، أذرتاج

ادرجنا تغييرات معينة في استراتيجيتنا نظرا للأوضاع المتكونة بشأن فيروس كورونا.

قال بهروز عسكروف نائب المدير التنفيذي العام لمكتب السياسة الأذربيجاني في حفل عرض حملة السياحة الداخلية اليوم في باكو إن هذه التغييرات مخططة للفعاليات للنصف الأول من العام الجاري موضحا اننا اقترحنا بالمشاركة في معارض مختلفة وتشجيع الفعاليات ونواصل ادراج تغييرات مناسبة في استراتيجيتنا بالاجتماع مع ممثلي الصناعة المحلية نظاميا.

وأضاف عسكروف أنه انتقل إلى الرقمنة في المشاريع المختلفة:

"نخطط إيصال مختلف المشاريع عبر المنصة الرقمية ولا حاجة إلى قلق بالأوضاع المتكونة بل يجب أن نستفيد من ذلك كي نفكر من جديد ونرتكز على الأوضاع ونزيد من تحسين منتجات نقترح بها.