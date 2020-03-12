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    ثقافة


    إلغاء احتفاليات نيروز المخططة في ايجري شهر بباكو

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج).

    ألغيت احتفاليات عيد نيروز المخططة تنظيمها في المدينة القديمة بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة المحمية ان احتفاليات عيد نيروز المخططة تنظيمها من 19 الى 29 مارس في ايجري شهر تلغى بناء على توصيات وبيان مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في اطار تعزيز التدابير الاحترازية الوقائية في البلد لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

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    إلغاء احتفاليات نيروز المخططة في ايجري شهر بباكو