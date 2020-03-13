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    سياسة


    توزيع البطاقات على نواب المجلس الوطني

    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    تعقد جلسة الدورة الربيعية لعام 2020م للمجلس الوطني الأذربيجاني في الثالث عشر من مارس اليوم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة وزعت فيها البطاقات على النواب. قدمها رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف.

    واكد بناهوف على أن الانتخابات جرت في جو من النزاهة والعدالة وعلى أن ذلك أصبح ممكنا بفضل إرادة الرئيس إلهام علييف السياسية.

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