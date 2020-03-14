محمية إيتشري شهر تغلق مؤسسات ثقافية تابعة لها للتدابير الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد

باكو، 14 مارس، أذرتاج

اطلقت إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية حملة تدابير وقائية مشددة تشمل على عمليات شاملة للتطهير لدى جميع المؤسسات الثقافية التابعة لها ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

قالت الإدارة في بيان لها أنها اطلقت حملة شاملة للتطهير تنفيذا لمخرجات قرار مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء وأغلقت أبواب المؤسسات التابعة لها أمام الزوار وهي:

- جهاز إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية

- مجمع قصر شيروان شاه

- قلعة العذراء / قيز قلعة سي

- محمية قلعة التاريخية الاثرية الحكومية

- دار باكو للصور الشمسية

- ورشة الإصلاح العلمية الإنتاجية

- المركز العلمي الثقافي

- مسرح العرائس

- دار ومتحف الرسام طاهر صلاحوف

- مركز مقصود إبراهيم بيكوف للابداع

- مركز الفنون الجميلة التقليدية

وأعلنت الإدارة كذلك عن مواصلة اعمال التطهير نظاميا خلال شهري مارس وابريل.