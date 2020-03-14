عرض السجاجيد الأذربيجانية في اسطنبول

اسطنبول، 14 مارس، جونيل ملكوفا، أذرتاج

افتتح معرض للسجاجيد الأذربيجانية القديمة والنادرة في اسطنبول يوم 13 مارس في متحف الآثار التركية والإسلامية الذي يضم أكبر معالم الثقافة الإسلامية في العالم.

يقام المعرض الذي يستمر حتى 13 يونيو في إطار مشروع "سجاجيد أذربيجان من متحف الآثار التركية والإسلامية". وبهدف هذا المشروع الأول الذي يتم إنجازه بين متاحف البلدين بصورة رئيسية إلى القيام بالأبحاث في مجال الإسناد العلمي للسجاجيد الأذربيجانية المحفوظة في مجموعات متحف الآثار التركية والإسلامية. بدأ المشروع بمبادرة من متحف أذربيجان الوطني للسجاد وتنظيم وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة الأذربيجانية ومتحف الآثار التركية والإسلامية ومتحف السجاد الوطني الأذربيجاني.

سيضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أشهر اثني عشر سجادة أذربيجانية فريدة من القرنين السابع عشر والتاسع عشر في مجموعة متحف الآثار التركية والإسلامية. من بينها سجادا "خطائي" ("أجدهالي") و"التشلبي" اللذان ينتميان إلى النوع الفريد لحياكة السجاجيد الأذربيجانية وسجاد "قوجا" الذي يعكس جمال قارباغ في زخارفه الفنية المكملة، وسجاد "داغكسمن" المزخرف برموز القبائل التركية القديمة. كما سيتم تقديم السجاجيد الأذربيجانية في مجموعة المتحف مع نصوص الإسناد المحدثة.

وقال مدير متحف الآثار التركية والإسلامية سراج الدين شاهين إن الغرض الرئيسي من الحدث هو تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في ترويج الآثار التاريخية. يشار إلى أنه في الوقت الحاضر تحفظ حوالي 100 سجادة أذربيجانية من أزمنة مختلفة في المتحف في اسطنبول.

وقالت مديرة متحف السجاد الوطني وعاملة مجال الثقافة الحائزة على لقب الجدارة شيرين ملكوفا إن المشروع سيقام في غضون عامين مضيفة إلى أن الحدث سيستمر في باكو. ووصفت شيرين ملكوفا هذه السجاجيد بأنها تراث مشترك للشعوب التركية، حيث تم عرض السجاجيد الأذربيجانية في متاحف مختلفة حول العالم. تحدثت مديرة المتحف عن العناية والاهتمام بحياكة السجاد في البلاد: “افتتح أول متحف للسجاد في العالم في أذربيجان. إن تاريخ اليوم مهم للغاية بالنسبة لنا. وهكذا، قبل 10 سنوات ونتيجة لجهود النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهريبان علييفا تم إدراج فن السجاد الأذربيجاني في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. تم إنشاء مبنى جديد لمتحف السجاد في بلدنا في عام 2007 بموجب مرسوم من رئيس أذربيجان وافتتح المبنى في عام 2014 ".

تم إهداء الكتاب الذي يعكس الذكرى الخمسين لمتحف السجاد الأذربيجاني إلى متحف اسطنبول والكتاب حول الذكرى المئوية لحياكة السجاد التركي لمتحف السجاد الأذربيجاني.

كما أقيم حفل إشهار الكتاب - الكاتالوج للسجاد الأذربيجاني في حفل الافتتاح.

حضر الحفل الأمين العام للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSECP) عساف حاجييف وموظفو القنصلية العامة لأذربيجان في اسطنبول وممثلو المجتمع والثقافة ووسائل الإعلام.