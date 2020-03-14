وقف فعاليات متاحف المدينة القديمة في باكو
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
باكو، 14 مارس، أذرتاج
أوقفت إدارة المدينة القديمة في باكو فعاليات جميع المتاحف وسائر المرافق الثقافية ابتداء من 14 مارس اليوم.
قالت إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية في بيان لها إنه تنفيذا لتوجيهات مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء ضمن تشديد إجراءات وقائية منظمة على نطاق البلد ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أوقفت الإدارة فعاليات جميع المتاحف وسائر المرافق الثقافية الواقعة داخل المدينة القديمة بما فيها ما ينتمي إلى محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية.
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