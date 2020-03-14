  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    وقف فعاليات متاحف المدينة القديمة في باكو

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    أوقفت إدارة المدينة القديمة في باكو فعاليات جميع المتاحف وسائر المرافق الثقافية ابتداء من 14 مارس اليوم.

    قالت إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية في بيان لها إنه تنفيذا لتوجيهات مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء ضمن تشديد إجراءات وقائية منظمة على نطاق البلد ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أوقفت الإدارة فعاليات جميع المتاحف وسائر المرافق الثقافية الواقعة داخل المدينة القديمة بما فيها ما ينتمي إلى محمية "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية.

    AZERTAG.AZ :وقف فعاليات متاحف المدينة القديمة في باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
    عرض السجاجيد الأذربيجانية في اسطنبول
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
    محمية إيتشري شهر تغلق مؤسسات ثقافية تابعة لها للتدابير الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]
    إلغاء احتفاليات نيروز المخططة في ايجري شهر بباكو
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
    نجاح جديد لفيلم "تشولتشو" في الولايات المتحدة الامريكية
    وقف فعاليات متاحف المدينة القديمة في باكو