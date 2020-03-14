إغلاق أبواب عدد من المرافق السياحية على نطاق أذربيجان

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تغلق وكالة السياحة الحكومية أبواب عدد من المرافق السياحية بما فيه المنشآت السياحية والمعابد التاريخية والمتاحف التابعة لها امام الزوار تنفيذا لتوجيهات مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء ضمن تشديد إجراءات وقائية منظمة على نطاق البلد ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على نطاق البلد.

قالت الوكالة في بيان اليوم 14 مارس أنها توقف نشاط المرافق السياحية الآتية إلى اشعار آخر من مقر العمليات:

- محمية معبد النار التاريخية المعمارية الهندية الحكومية آتشكاه

- محمية جبل النار التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية يانار داغ

- محمية يوخاري باش التاريخية المعمارية الهندسية الحكومية في شاكي

- قصر إمارة شاكي

- دار ومتحف أمراء شاكي شاخي خانوف

- متحف شاكي للاثار المحلية

- متحف شاكي للحرف التطبيقية الشعبية

- معرض شاكي للوحات الفنية

- محمية كيش التاريخية المعمارية الهندسية

- معبد الألبان التاريخي