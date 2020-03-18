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    الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٩]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    قالت هيئة الإحصاء إن حجم المبيعات عبر شبكات التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير العام الحالي للأهالي بلغ 5 مليارات و7ر858 مليون مانات ومن ضمنها مليارين و7ر994 مليون مانات في تصنيف منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ ومليارين و864 مليون مانات في تصنيف المنتجات غير الغذائية.

    وقالت إنها سجلت ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بالتجزئة عموما بنسبة 1ر3 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي 2019م وفي التصنيف الأول 1ر3 في المائة وفي الثاني 6ر3 في المائة.

    وكان حجم التبادل التجاري بالتجزئة الشهري المتوسط لكل فرد خلال الفترة المشمول عليها بالتقرير 3ر294 مانات او اكثر قدر 9ر14 ماناتا قياسا إلى مؤشر الفترة المعنية من عام 2019م حيث اشترى كل فرد بالحساب المتوسط منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 4ر150 مانات والمنتجات غير الغذائية بقيمة 9ر143 مانات.

    AZERTAG.AZ :الإحصاءات تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال يناير – فبراير
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