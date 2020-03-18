الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:١٠]
باكو، 18 مارس، أذرتاج
دشن الرئيس إلهام علييف في الثامن عشر من مارس اليوم جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق أبشرون الدائري للسكك الحديدية بعد الإصلاح الشامل.
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