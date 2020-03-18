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    الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل

    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١١:١٠]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    دشن الرئيس إلهام علييف في الثامن عشر من مارس اليوم جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق أبشرون الدائري للسكك الحديدية بعد الإصلاح الشامل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل
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    الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل