باكو، 18 مارس، أذرتاج دشن الرئيس إلهام علييف في الثامن عشر من مارس اليوم جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق أبشرون الدائري للسكك الحديدية بعد الإصلاح الشامل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن جزء بيرشاغي – جوراديل – نوخاني – سومغايت من طريق السكك الحديدية الدائري بعد الإصلاح الشامل

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