اكتشاف نسخة فريدة من "ديوان" شاه إسماعيل خطائي في لغته الأم في أوزبكستان

طشقند، 18 مارس، أذرتاج

قام كريم الله محمد زاده ، وهو موظف في معهد المخطوطات الذي يحمل اسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان بالابحاث في أوزبكستان حول المخطوطات الأذربيجانية القديمة المحفوظة هناك.

تفيد أذرتاج أن الابحاث أجريت على أساس مشروع المركز الثقافي الأذربيجاني الذي يحمل اسم حيدر علييف في أوزبكستان. والهدف من هذا البحث هو تحديد المخطوطات الخاصة لأذربيجان والمحفوظة في معهد الدراسات الشرقية التي تحمل اسم بيروني لأكاديمية لعلوم الوطنية لأوزبكستان وإعداد كتالوجاتها وتبادل نسخها مع معهد المخطوطات الذي يحمل اسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

في سير البحث المحقق تم اكتشاف العديد من مؤلفات لنظامي كنجوي وعماد الدين نسيمي ومحمد فضولي وغيرهم من الكلاسيكيين الأذربيجانيين المعروفين وأجري البحث الأولي فيها. من بين هذه المخطوطات نسخة المخطوطة لـ"ديوان" شاه إسماعيل خطائي في لغته الأم التركية الأذربيجانية والتي تعتبر ذات قيمة وأهمية لبلدنا. يتم الاحتفاظ بنسخ أخرى من "ديوان" شاه إسماعيل خطائي في اللغة الأم في المتحف البريطاني وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من الجدير بالذكر أنه تم الحصول على نسخة من المخطوطة بمبادرة من سمير عباسوف، مدير المركز الثقافي الأذربيجاني لمزيد من البحث والنشر.

كاتب المخطوطة هو شاه محمد النشابوري. تاريخ المخطوطة عام 942 هجري (1535 ميلادي). تم تنسيخ المخطوطة بخط رفيع مكون من 84 مجلداً.

من الجدير بالذكر أن نسخة طشقند من "ديوان" شاه إسماعيل خطائي في اللغة الأم ستصدر قريباً وسيتم التبرع بها رسمياً إلى معهد المخطوطات الذي يحمل اسم محمد فضولي من قبل المركز الثقافي الأذربيجاني.