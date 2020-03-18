أذربيجان عضو في منظمة "مهارات آسيا العالمية"

باكو، 18 مارس (أذرتاج).

انتخبت أذربيجان عضوا في منظمة "مهارات آسيا العالمية" WorldSkills Asia المعروفة في العالم باولمبياد المتخصصين المهنيين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الأذربيجانية ان المنظمة تشمل مجموعة من دول آسيا وتهدف الى التشجيع على ريادة القطاع المهني، والرفع من شأنه عالمياً من خلال المسابقات التي تقام على مستوى قارة آسيا وتبادل الخبرات الممكنة لتطوير المعارف والمهارات.

تقام مسابقة مهارات آسيا العالمية مرة كل عامين. تخطط أذربيجان في المشاركة في المسابقة التالية المزمع تنظيمها في ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر العام الحالي.

يشار الى ان المنظمة تأسست عام 2017 ، ومقرها مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.