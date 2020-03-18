تعليق مسابقة "يوروفيجن 2020" في روتردام

باريس، 18 مارس (أذرتاج).

تم تعليق مسابقة "يوروفيجن 2020" التي كان من المقرر تنظيمها في شهر مايو في روتردام بندرلاند، ذلك بسبب اعلان فيروس كورونا المتجدد وباء عالميا.

اعلن جون أولا ساند المدير التنفيذي للمسابقة ان المسابقة لن تقام في هذا العام وان مسألة تنظيمها في روتردام عام 2021 رهن النقاش.