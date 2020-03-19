أذربيجان تسجل 10 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المتجدد

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

تم تسجيل 10 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المتجدد فيأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان المرضى تم وضعهم في الحجر الصحي في المستشفيات الخاصة وحالتهم الصحية عادية ومستقرة.

ان المصابين عائدون الى أذربيجان في الأوقات المختلفة من المانيا وفرنسا وتركيا وإيران.

بلغ عدد المصابين الاجمالي بفيروس كورونا المتجدد في أذربيجان الى 33 شخصا.