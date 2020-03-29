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    مقر العمليات: تسجيل 27 حالة أخرى للاصابة بعدوى فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٧]

    باكو، 29 مارس ، أذرتاج

    قال مقر العمليات ان 27 حالة أخرى سجلت للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان مضيفا ان احوال 8 اشخاص منهم تقدر حرجة متسوطة وصحة الاخرين مستقرة مرضية.

    وابان ان 190 شخص مريض فيروس كورونا المستجد يخضعون للرقابة الطبية الخاصة لدى المستشفيات ذات النظام الخاص في أذربيجان حاليا ويتلقون العلاج.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: تسجيل 27 حالة أخرى للاصابة بعدوى فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان
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