موسكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مقر العمليات الروسي ان 302 حالة أخرى سجلت للاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حلال اليوم في 35 محافظة روسية. يخضع 1836 شخص مريض فيروس كورونا المستجد للرقابة الطبية الخاصة لدى المستشفيات ذات النظام الخاص في 71 منطقة حاليا ويتلقون العلاج.

AZERTAG.AZ : تسجيل 302 حالة أخرى للاصابة بفيروس كورنا في روسيا

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