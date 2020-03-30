أذربيجان: تسجيل 64 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
باكو، 28 مارس (أذرتاج)
أفادت أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 64 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم.
حاليا يتلقى 243 مريض بهذا الفيروس علاجهم في المستشفيات الخاصة. و3 منهم في الحالة الصحية السيئة.
بشكل عام، حتى الآن تم تسجيل 273 حالة للاصابة وتعافى 26 منهم وتوفي 4 منهم.
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