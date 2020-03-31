زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 8.9 %

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 8 مليارات و301.5 مليون مانات بزيادة 8.9 في المائة خلال شهري يناير – فبراير للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 834 مانات.

كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 7 مليارات و475.9 مليون مانات بزيادة 8.3 في المائة مقارنة مع مؤشر العام الماضي.