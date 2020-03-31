تشديد حالة الحجر الصحي على نطاق أذربيجان ممنوع الخروج من البيوت إلا لحالات معدود

باكو، 30 مارس ، أذرتاج

حددت تدابير وقائية اضافية من شأنها ان تحول دون تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اراضي جمهورية أذربيجان.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان إنه من المطلوب من الأهالي والسكان ضمن التدابير المتخذة من جانب الدولة من اجل الحيلولة دون تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اراضي جمهورية أذربيجان بالمكوث في بيوتهم ومنازلهم وشققهم ومساكنهم التي يقيمون فيها دائما او مؤقتا.

ومن الممنوع خروج السكان من المساكن إلا لضرورة قصوى في حالات معدودة ومنها الحاجة الى الإسعاف او الحالة الخطيرة على الحياة والصحة والذهاب الى مرافق الخدمات العامة المسموح بفعالياتها من المحلات التجارية بالتجزئة وللتخلص من النفايات المنزلية وكذلك لاجل تنفيذ مهامهم الخدمية لدى منظمات ومؤسسات ناشطة خلال النظام الخاص.

وفي سياق ما جاء ذكره اعلاه يتم وقف كل فعالية ما عدا الاعمال الضرورية لحياة وفعاليات الناس ومجالات الخدمة ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 31 مارس 2020م الى الساعة 00.00 من يوم 20 ابريل 2020م وقفا تاما.

وقصد إدناء تواصل الناس بعضهم مع بعض وخفض سرعة تفشي عدوى الفيروس بينهم تحظر فعاليات كلها تخص بالمرافق الآتية اسلفه خلال الفترة المعلن عنها لكل جهة:

* خدمات الزبائن لدى محلات التجارة ومرافق الخدمات العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي ما عدا الدكاكين ومحلات التجارة بالاغذية والصيدليات والتسويق للاخذ بالمبيع الى البيت وبخدمة الايصال الى الزبائن والتسويق الالكتروني

* خدمات لدى محلات الراحة والترفيه

* مرافق الثقافة وكذلك المتاحف وصالات المعارض ودور السينما والمسرح وصالات الرياضة

* صالونات الحلاقة وصالونات التجميل والمساج والحمامات وخدمات تجميل بما فيه خدمات للزبائن في مساكهم أو سائر الأماكن

* خدمات الطقوس الدينية ما عدا حفلات التأبين وكذلك خدمات تنظيم حفلات تأبين في صالات الحفلات التأبينية والخيام التأبينية وسائر المناطق المغلقة

* خدمات الخياطة بما فيه خدمات للزبائن في مساكهم أو سائر الأماكن

* استوديوهات التصوير وما يتعلق بالمجال بما فيه خدمات للزبائن في مساكهم أو سائر الأماكن

* خدمات تنظيم الحفلات وسائر المراسم والفعاليات الجماعية بما فيه خدمات للزبائن في مساكهم أو سائر الأماكن من أعياد الميلاد وحفل الزفاف وما أشبه ذلك

* خدمات الرياضة والتأهيل الصحي ما عدا الخدمات الطبية

* خدمات التنظيف لدى البيوت الخاصة

* التعليم الشخصي وخدمات التعليم العام بما فيه الخدمة لدى البيوت في هذا المجال

ومن المسموح بمواصلة الفعالية في المجالات الآتية ذكرها اسفله بشرط مراعاة طلبات فترة النظام الخاص خلال المدة المعلن عنها لكل جهة:

1- هيئات السلطة التنفيذية والمنظمات المحددة قائمتها من جانب مجلس الوزراء

2- في مجال الصحة والاجتماعية

* خدمات المستشفيات والعيادات وسائر المؤسسات الطبية

* خدمات البيطرية

* إنتاج الاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الطبية

* الخدمات الاجتماعية

* خدمة تمريض ذوي الاعاقات الذهنية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

3- مجال البنية التحتية

* المرافق العامة بما فيه خدمة الصرف الصحي وإمداد المياه والغاز الطبيعي والحرارة وتوزيع الطاقة

* تموين المياه للري واستصلاح الاراضي

* خدمات الاتصلات السلكية واللاسلكية

4- مجال النقل واللوجستية

* نقل الشحنات جوا وبحرا وبرا وعبر السكك الحديدية

* خدمات السكك الحديدية والملاحة البحرية والموانئ والطرق البرية

* خدمات اللوجستية

* المواصلات العامة وسيارات الاجرة

5- أنواع الانتاج الصناعية الرئيسة

* انتاج منتجات الصناعات الدفاعية

* انتاج اجهزة النفط والمعدات

* إنتاج المنتجات الغذائية والخامات لها وتموين المنتجات الغذائية والتزويد بها والاحتفاظ بها والتسويق بالجملة

* إنتاج منتجات العناية اليومية والنظافة

* إنتاج المتنجات الكيماوية

* إنتاج المنتجات الزراعية وتصنيعها بما فيه فعاليات المزارع

* الزراعة وحصاد المحصول

* استخراج النفط والغاز وتكريرها وتصنيعها والاحتفاظ بهما وتسويقهما

* نقل النفط والغاز من خلال خطوط الأنابيب

* فعاليات صناعة التعدين

* انتاج الاجهزة والمعدات للإنشاء والبناء والمنزلية واصلاحها

* خدمات الهندسة والتخطيط والتصميم

* إنشاء المباني المدنية والصناعية والاجهزة والمعدات والطرق واصلاحها

* إنتاج منتجات التعبئة والتغليف

* صناعة المنتجات الحجرية والمعدنية والخشبية

* إنتاج الاثاث واصلاحه

* ذبح الحيوانات الحية

6- في التجارة بالتجزية وبالجملة

* مراكز تسويق المتنجات الغذائية

* الصيدليات

* محطات التزود بالوقود والمحروقات

* متاجر الحيوانات ، بما في ذلك منافذ تغذية الحيوانات

* محلات بيع مواد الانشاء والبناء والادوات المنزلية

7- في الخدمات المنزلية

* جمع النفايات المنزلية والتخلص منها

* خدمات البريد

* التنظيف الجاف

* تنظيف المباني السكنية ما عدا المنازل والشقق

* اصلاح السيارات

* خدمات الترجمة

* ملاجئ الحيوانات

* خدمات التصميم

8- وسائل الإعلام الجماهيرية

9- المنظمات المالية

* المصارف ومناطق صرف العملات الاجنبية

* منظمات التأمين

* خدمات الدفع ومنظمات خدمات المقاصة

10- الخدمات الخاصة

* خدمات الايصال

* اصلاح الاجهزة والمعدات المنزلية

* خدمات التطهير

ومن المطلوب من كل شخص ومنظمة ان يفضل الاستفادة من التجارة الالكترونية خلال فترة الحجر الصحي.

وسيتم اضافيا تحديد قائمة المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تنشط خلال مدة النظام الخاص ونظام دوامها اليومي.

ويدعو مقر العمليات مرة اخرى السكان والاهالي اجمعين لمراعاة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.