تساقط الثلج على المناطق الجبلية شمال أذربيجان قوبا، 31 مارس، أذرتاج تساقط الثلج على المناطق الجبلية شمال أذربيجان ابتداء من مساء يوم 30 مارس الامس.

قالت الارصاد الجوية في بيان إن سماكة الثلوج بقرية قيريز بلغت 10 سم فيما تساقط الثلج قدر 2 سم في قرية خيناليق بمحافظة قوبا مما ادى الى انخفاض درجات الحرارة الى 2 مئوية تحت الصفر.