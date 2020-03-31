حرس الحدود: الاحتلال الارميني تستهدف المساكن ووسائل النقل المدنية في قازاخ بالاسلحة الثقيلة

قازاخ، 31 مارس، أذرتاج

قال حرس الحدود في بيان ان المساكن ووسائل النقل المدنية بقرية قوشجي أيريل لمحافظة قازاخ الاذربيجانية اصبحت عرضة لطلقات نارية مكثفة باستخدام الاسلحة الثقيلة وكبيرة العيار عن مواقع وحدات الاحتلال الارميني المرابطة قرب قريتي بوقانيس وفوسكيفان بمحافظة نويمبريان الارمينية ابتداء من الساعة 17.30 من يوم 30 مارس الامس.

وتم التصدي لاستفزاز العدو واسكتت نقاط نيران الاحتلال الارميني التي كانت تستهدف المساكن ووسائل النقل المدنية.

وتسيطر نقاط مواقع الدفاع الاذربيجاني حاليا على ظروف العملية بالمنطقة.

كما اشار حرس الحدود الى ان معلومات متداولة لدى وسائل الاعلام الارمينية تدعي بخرق وحدات الدفاع الاذربيجاني نظام وقف اطلاق النار لا صحة لها على الاطلاق حيث ان الدفاع الاذربيجاني ما استهدف المساكن الارمينية قط.