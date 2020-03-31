نائب المجلس الوطني: ندخل مرحلة حرجة جدا في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال حكمت بابا اوغلو اننا ندخل مرحلة حرجة جدا في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد واذا ما وعينا بذلك ولم يقم كل واحد منا بالعزلة الذاتية للحجر الصحي الشخصي فمن الممكن ان نواجه اسوأ سيناريو فلذلك يجب علينا ان نترك كل ما صدر عنا من اللامبالاة وعدم المسؤولية حتى الان وان نستطيع فتح صحفة جديدة تماما نطبق فيها نظام الحجر الصحي المشدد في حياتنا وإلا ومن السهل جدا ان نعرض حياتنا الشخصية وكذلك أقاربنا واحبائنا للخطر الكبير والحال أننا بين أيدينا تجربة عالمية نشاهدها منذ الفترة ويمكننا ان نستنتج نتائج أصح بمقارنتها.

واوضح بابا اوغلو نائب المجلس الوطني رئيس تحرير جريدة "يئني أذربيجان" ان أي بلد اخذ مواطنوه قواعد الحجر الصحي على محمل الجد وراعوها قد تغلب على عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بخسائر ادنى والتي قام مواطنونا بعكس ذلك اضطرت الى مواجهة خسائر كيبرة وخيمة وبالتالي فإن واجبنا المواطني رقم واحد في مثل هذه الايام الصعبة هو قيامنا بالعزلة الذاتية وذلك اسهل بالمكوث في البيوت والمساكن حيث ان عدم الخروج من المنازل اليوم يعني القيام بمحاربة فيروس كورونا بشكل أفعل.

واشار بابا اوغلو الى اننا نتخطى في حياتنا الاجتماعية الى فترة جديدة وسنسميها فترة ما بعد فيروس كورونا فلنتخذ تدابير تمكننا من التقدم الى هذه الفترة مع اهلينا واقاربنا معا. ولان امن كل واحد منا هو امن كل منا وبالعكس ان عدم مسؤولية واحد منا خطر كبير على كل واحد منا وذلك ان دفع ورفع الخطر والتهلكة معا واجبنا المواطني لكل منا.

وتابع بابا اوغلو ان اهم دعوة اليوم هي "امكثي في البيت، يا أذربيجان! وعلينا ان نمكث في المنازل من اجل تنجية يومنا ومستقبلنا.